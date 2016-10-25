Депутат Долженков имеет дорогую квартиру, но берет компенсацию на аренду
Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков, обладая дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.
Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова.
Поскольку депутат зарегистрирован не в Киеве, а в Донецкой области, по закону, он имеет право на компенсацию за аренду жилья, чем и пользуется каждый месяц. Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.
Согласно декларации, депутат арендовал квартиру в районе Харьковского массива столицы, которая принадлежала Татьяне Бородиной. Женщина с той же фамилией есть в списке помощников Долженкова, и была наблюдателем от Партии регионов на выборах 2012 года.
Общественное движение предполагает, что таким образом Долженков использует государственные средства на компенсацию аренды жилья как бонусную оплату работы своей помощницы.
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