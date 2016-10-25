Депутат Долженков имеет дорогую квартиру, но берет компенсацию на аренду

1827 просмотров
1
Вторник, 25 октября 2016, 12:20

Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков, обладая дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.

Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова.

Поскольку депутат зарегистрирован не в Киеве, а в Донецкой области, по закону, он имеет право на компенсацию за аренду жилья, чем и пользуется каждый месяц. Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.

Согласно декларации, депутат арендовал квартиру в районе Харьковского массива столицы, которая принадлежала Татьяне Бородиной. Женщина с той же фамилией есть в списке помощников Долженкова, и была наблюдателем от Партии регионов на выборах 2012 года.

Общественное движение предполагает, что таким образом Долженков использует государственные средства на компенсацию аренды жилья как бонусную оплату работы своей помощницы.

Темы: декларация Оппозиционный блок недвижимость
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею 24 октября 2016, 10:46
Лещенко: У Луценко все оформлено на бухгалтершу его жены 24 октября 2016, 10:15
Порошенко: Форма е-декларации мне не нравится, но я подам 23 октября 2016, 20:11
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 217.118.83.---petrius25.10.2016 12:36
И о каких антикоррупционных реформах, борьбе с коррупцией можно говорить всерьёз? Чем занимается Порошенко и правительство, депутаты? Тем, чем всегда занимались - запудриванием мозгов населению и разворовыванием бюджета в той или иной степени и виде. Давление общества на всех этих "слуг народа" должно быть постоянным. Они должны понимать, кто в Украине хозяин и этот хозяин - избиратель, а они - наёмные работники-управленцы. Коррупционер хуже любого сепаратиста.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
НАТО: Россия по-прежнему присутствует на Донбассе
За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ
ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского
Все новости
Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International

Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе