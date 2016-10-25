В Харькове повредили памятный знак воинам УПА

В Харькове неизвестные повредили памятный знак Воинам УПА" на улице Алчевских.

Об этом сообщает местное управление полиции.

Согласно сообщению, в понедельник вечером с соответствующим заявлением в полицию обратился местный житель.

"Во время осмотра правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью "Воинам УПА" есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом. Принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о квалификации данного происшествия согласно действующему законодательству", – заявили в полиции.

Как известно, этот знак неоднократно становился объектом вандализма.

Украинская правда