В Харькове повредили памятный знак воинам УПА
В Харькове неизвестные повредили памятный знак Воинам УПА" на улице Алчевских.
Об этом сообщает местное управление полиции.
Согласно сообщению, в понедельник вечером с соответствующим заявлением в полицию обратился местный житель.
"Во время осмотра правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью "Воинам УПА" есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом. Принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о квалификации данного происшествия согласно действующему законодательству", – заявили в полиции.
Как известно, этот знак неоднократно становился объектом вандализма.
Украинская правда
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