В Харькове повредили памятный знак воинам УПА

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Вторник, 25 октября 2016, 13:30

В Харькове неизвестные повредили памятный знак Воинам УПА" на улице Алчевских.

Об этом сообщает местное управление полиции.

Согласно сообщению, в понедельник вечером с соответствующим заявлением в полицию обратился местный житель.

"Во время осмотра правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью "Воинам УПА" есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом. Принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о квалификации данного происшествия согласно действующему законодательству", – заявили в полиции.

 

Как известно, этот знак неоднократно становился объектом вандализма.

Украинская правда

Темы: Харьков
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