Большинство украинцев хотят в Евросоюз – опрос КМИС

49,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за вступление Украины в Европейский Союз и 39,2% – за вступление в Организацию Североатлантического договора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українські новини".

Социологи просили респондентов просили ответить, как бы они проголосовали в случае проведения соответствующих референдумов.

Против вступления в ЕС высказались 25,4% опрошенных, 10,4% – не приняли бы участие в голосовании, а 15,1% – затруднились ответить.

Вступление в НАТО не поддержали бы 31,2% респондентов, 17,8% - не приняли бы участие в голосовании, а 11,8% – затруднились ответить.

Также опрос проводился касательно вступления Украины в Таможенный союз Единого экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан).

Против присоединения к нему выступили 54,6% опрошенных, за – 17,9%, не приняли бы участие в голосовании – 11,2%, а 16,2% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 26 сентября.

Методом личного интервью были опрошены 2 040 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме Крыма; в Луганской области исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях, в Донецкой – как на подконтрольных территориях, так и на не подконтрольных.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.