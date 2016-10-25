Большинство украинцев хотят в Евросоюз – опрос КМИС

00
0
Вторник, 25 октября 2016, 14:34

49,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за вступление Украины в Европейский Союз и 39,2% – за вступление в Организацию Североатлантического договора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українські новини".

Социологи просили респондентов просили ответить, как бы они проголосовали в случае проведения соответствующих референдумов.

Против вступления в ЕС высказались 25,4% опрошенных, 10,4% – не приняли бы участие в голосовании, а 15,1% – затруднились ответить.

Вступление в НАТО не поддержали бы 31,2% респондентов, 17,8% - не приняли бы участие в голосовании, а 11,8% – затруднились ответить.

Также опрос проводился касательно вступления Украины в Таможенный союз Единого экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан).

Против присоединения к нему выступили 54,6% опрошенных, за – 17,9%, не приняли бы участие в голосовании – 11,2%, а 16,2% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 26 сентября.

Методом личного интервью были опрошены 2 040 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме Крыма; в Луганской области исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях, в Донецкой – как на подконтрольных территориях, так и на не подконтрольных.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Темы: социология ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Почти половина переселенцев не намерены возвращаться – опрос 25 октября 2016, 14:18
Большинство переселенцев не сталкивались с дискриминацией – опрос 25 октября 2016, 13:53
30% украинцев хотят жить за границей, а 40% – работать 24 октября 2016, 13:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ готовит в деле Мосийчука еще один эпизод
Луценко: дело против Януковича почти готово к передаче в суд
ГПУ: Мы на "финише" в деле о давлении Януковича и Новинского на УПЦ
Европарламент может проголосовать безвиз до 24 ноября
Все новости
Исследование

Кристофера Марлоу признали одним из соавторов Шекспира

здравоохранение

Минздрав объяснил, как будет переходить на страховую медицину уже в следующем году