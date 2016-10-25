СБУ проверяет "слитые письма Суркова"

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Вторник, 25 октября 2016, 15:00

СБУ назначила расследование по делу о якобы похищенных хакерами писем помощника президента РФ Владислава Суркова, и уже установила подлинность большинства из них.

Об этом заявил руководитель Аппарата СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала 112.

"Нами было назначено экспертное исследование этих документов. На сегодня у нас есть доступ только к тем же материалам, что и у общественности. У нас нет прямого контакта с той хакерской группой, мы не можем оценить, обрабатывались ли опубликованные документы каким-то образом после того, как были получены с электронной почты Суркова", - сказал он.

По словам Ткачука, нужно проверить, обнародованные документы являются подлинниками, или в них были внесены изменения в публикации.

При этом Ткачук заявляет, что часть документов "совпадает с документальными материалами, которые были изъяты во время обыска в рамках уголовного производства, связанного с расследованием сепаратистских движений на Закарпатье".

Он сообщил, что это касается документов по Закарпатью, в том числе "плана по обеспечению федерального статуса Закарпатья".

Говоря о втором документе, опубликовангом хакерами, так называемом плане "шатун", он сказал:

"Фактически такой план можно реализовать в любой стране Европы, потому что он манипулятивно использует демократические институты в нормальных государствах".

"Важно не столько то, что происходит, а как это воспринимается общественностью. На это направлен документ. Фактически он пытается подорвать веру гражданского общества в институты власти. Это соответствует тем планам, каким мы видим, пытаются реализовать российские спецслужбы в нашу страну", - сказал он.

"Официально – большинство из тех документов, нами фактически подтверждена их подлинность и соответствие тем документам, которые ранее изымались у людей, которые были завербованы и работали на российские спецслужбы", - отметил Ткачук.

Он обратился к лицам, которые якобы взломали почту Суркова, чтобы они на уловиях анонимности дали проанализировать оригиналы документов.

В свою очередь журналист Денис Бигус, который указан в "слитых" документах, отметил, что список похож на "антирейтинг Антона Геращенко", который первым написал о "слитых" документы.

Как известно, Геращенко в понедельник после 18 часов запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунты" с якобы документами из почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Второй документ о якобы плане "шатун", направленном на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 года до марта 2017.

В пункте о направлениях раскачки общественного мнения в частности "планируется" изготовление и распространение видео, аудио, скриншотов переписок о коррупционных связях Порошенко и его окружения, о тайных договоренностях и лоббировании бизнес-интересов.

"Проводить масштабные расследования коррупционной деятельности команды Порошенко, в частности фракции БПП в парламенте, наиболее влиятельных ее депутатов в том числе в регионах, задействуя "в темную" т. нз."американское лобби" –  депутатов из фракции БПП Найема, Лещенко, Залищук , Червакову; общественных международных негосударственных организаций, журналистов, специализирующихся на антикоррупционных расследованиях (Шабунин, Бигус, Гнап, Дубинский, Шалайский). Информация, которая передается этим лицам, должна быть достоверной, полной и исходить от наших иностранных источников в Европе и США", - говорится в "плане".

К дестабилизации в документе также отнесены поднятие старых коррупционных дел, фигурантами которых ранее были люди из окружения Порошенко, члены фракции БПП в парламенте, правительстве.

В том числе отдельно в плане по дискредитации Порошенко есть пассаж о "росте уровня преступности", которое "происходит из-за страха Порошенко заменить Авакова, который продолжает удерживать и контролировать батальоны, шантажируя распадом коалиции в парламенте".

Кроме того, в "документе" все время пишется "в Украине", хотя россияне всегда и принципиально говорят "на Украине".

Украинская правда

Темы: СБУ
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