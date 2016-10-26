"Правый сектор" и ОУН открестились от задержанной боевиками Коц

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Среда, 26 октября 2016, 14:09

Добровольческое движение "Организация украинских националистов" отрицает причастность задержанной донецкими боевиками Лилии Коц к их организации.

Об этом "Украинским новостям" сообщил председатель ОУН Николай Коханивский.

"Она не имеет к нам отношения. Она не является ни членом добровольческого движения ОУН, ни бойцом добровольческого батальона ОУН", – сказал он.

Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский также сообщил агентству, что Коц не относится и к их организации.

"Никто из бойцов, с которыми я общался, не идентифицировал ее и не может утверждать, что она находится в "Правом секторе", – сказал он.

Как известно, ранее боевики заявили о задержании Коц, которая якобы является активисткой "Правого сектора" и ОУН и должна была организовать похищение одного из террористов.

Темы: Правый сектор АТО
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