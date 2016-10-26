СМИ: Члены НАПК ежемесячно премировали себя, увеличив выплаты в 10 раз

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Среда, 26 октября 2016, 20:58

Четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.

Как сообщают журналисты программы "Схемы", в результате этого вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре.

Согласно информации, в июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.

"Критерии успешности работы членов НАПК определяли сами члены НАПК. Они решили, что надо себя премировать. Они считают, что работают достаточно успешно и выполняют свои функции. Но то, что мы видим как антикоррупционная организация снаружи, НАПК не обеспечило функционирование системы электронного декларирования должным образом", - сообщила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

На вопрос, что послужило причиной увеличения выплаты в десять раз от размера установленного оклада, председатель НАПК Наталья Корчак пожаловалась на несвоевременное финансирование правительством работы своего ведомства и сообщила, что за счет премий, проведенных через зарплату, члены НАПК обустраивали свои рабочие места и заправляли картриджи.

"Более того, значительная часть премий идет на то, чтобы каким-то образом устроить свои рабочие места. Это сейчас мы начали закупки какие-то делать из своих средств, а до этого времени мы и картриджи заправляли и приносили свои компьютеры", - сообщила Корчак.

"Фактически мы запускаем электронное декларирование без надлежащего материально-технического обеспечения. И более того - когда мы эти средства просили, никто нам их оперативно не выделило до конца. И вопросы будут решать за счет бюджета на следующий год. А то, как мы делаем, какие усилия мы к этому прилагаем, это никого не интересует ", - добавила глава НАПК.

На утро 27 октября запланировано экстренное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает пресс-служба агентства, на повестке дня единственный вопрос - состояние функционирования системы электронных деклараций.

Ранее сообщалось о нестабильной работе системы, в НАПК это объяснили большим количеством запросов.

В сентябре систему электронного декларирования удалось запустить с двухнедельной задержкой и со второй попытки. 31 августа, накануне запуска, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "программа кардинально переработана".

После запуска НАПК несколько раз восстанавливали работу Реестра, а чиновникам приходилось переподавать свои декларации.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ранее заявлял, что Нацагентство по предупреждению коррупции планирует перенести сроки подачи электронных деклараций на 2 месяца.

Темы: НАПК зарплаты
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович26.10.2016 22:35
Так тоді виникає питання,яка ж конкурсна комісія вибирала цих "членів"?
Якщо вони на початку своєї роботи почали красти не зароблену зарплату,як вони будуть виявляти корупціонерів. Тоді НАБУ вже повинна почати боротися з антикорупційним органом? Люди,що ж це коїться,хто скаже ,що краще сокира,чи вила,а мо мотузка на шию?
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IP: 159.203.8.---Nanik26.10.2016 21:52
Когда-то Рома Скрыпин спросил Нардепам регионала Олейника,есть ли у него самолет?У Януковича есть он улетит.Вопрос к Корчак.Порошенко получит гарантии не преследования от Штатов и по тихому уйдет с поста,а кто Вам пани Корчак даст эти гарантии????
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IP: 93.74.11.---meua26.10.2016 21:42
Это просто детский лепет, за это нужно гнать в шею. У ней что не было возможности обратиться в правительство? Полный непрофессионализм - что и имеем в результате, когда туда избрали протеже Яценюка по учебе в институте!
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