Жданов показал в декларации 60 тысяч долларов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов задекларировал 60 тысяч долл. наличных средств.

Декларация обнародована на сайте НАПК.

Согласно информации, у министра есть квартира в Киеве общей площадью 113,8 кв. м и земельный участок площадью 1 тыс. 200 кв. м.



С 2015 года Жданов арендует у КСО "Фортеця" дачный дом в Киеве общей площадью 105,5 кв. м. В прошлом году на это он потратил 65 тыс. 220 грн.

Член правительства также задекларировал автомобиль Toyota Camry 2006 года выпуска, который стоит 171 тыс. 360 грн.

Кроме того, в прошлом году министр получил 77 тыс. 808 грн зарплаты, а также возмещение расходов от Фонда народонаселения ООН на сумму 21 тыс. 338 грн.

Супруга Игоря Жданова Ирина владеет двумя земельными участками в Ивано-Франковской области площадью 1897 кв. м и 2500 кв. м, а также недостроенным домом общей площадью 229,8 кв.м.



В 2015 году она получила доход от занятия предпринимательской деятельностью на сумму 280 тыс. 740 грн, от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 100 грн.

В то же время дочь Ярина получила стипендию в сумме 3 тыс. 300 грн.