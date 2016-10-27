Киевсовет отменил свои решения из-за "кнопкодавства"
Киевский городской совет повторно принял ранее отмененные решения по причине установления факта неперсонального голосования.
За соответствующие решения депутаты проголосовали на заседании горсовета.
В частности, депутаты повторно утвердили перечень мероприятий по подготовке к закрытию полигона твердых бытовых отходов в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области до октября 2018 года, одобрили выделение 200 млн гривен на подготовку и проведение международного конкурса эстрадной песни "Евровидения-2017".
Кроме того, Киевсовет повторно проголосовал за внесение изменений в программу социально-экономического развития и городской бюджет на 2016 год.
Ранее депутаты поддержали отмену результатов голосования за повестку дня в целом.
Киевсовет также отменил все последующие решения, принятые до повторного утверждения повестки дня.
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