Еще один боевик "ДНР" сдался СБУ

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Пятница, 28 октября 2016, 04:37

Участник "ДНР" воспользовался программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" и добровольно сдался украинским силовикам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина присоединился к террористам в 2014 году. Он помогал обустраивать блокпосты и занимался хозяйственной деятельностью.

"Со временем человек осознал, что ключевыми идеями руководства "Новороссии" стала жажда наживы и постоянные ограбления гражданского населения. Поэтому он решил добровольно отказаться от противоправной деятельности и обратился с заявлением в СБ Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время СБУ проверяет факты его пребывания в незаконных вооруженных формированиях. Мужчина находится дома со своей семьей и способствует следствию.

"С учетом всех обстоятельств мера пресечения к нему не избиралась, дончанин будет находиться дома в течение всего срока досудебного расследования. Мужчина уверен в правильности своего решения и призывает участников НВФ сложить оружие и возвращаться к мирной жизни", - отметили в СБУ.

Темы: СБУ
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