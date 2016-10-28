От Луценко требуют отменить скандальный приказ по делам Януковича

Активисты общественной организации евромайдан SOS в обращении к президенту и генпрокурору просят отменить приказ о реорганизации департамента спецрасследований, которое занималось делами преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в заявлении организации.

В заявлении указывается, что решение Луценко о реорганизации департамента спецрасследований "может привести к безнаказанности организованной преступной группировки, которая осуществляла системные и организованы преследования мирного протеста и грабила страну в течение 2010-2014 годов".

Указывается, что объединение тысячи эпизодов с различными процессуальными сроками расследования в одно "большое дело Януковича" заставит следователей завершить расследование уже за 3-4 месяца, независимо от того, собрали ли оны нужные им доказательства.

"А это потенциально приведет к развалу дела в суде", - заявляют активисты.

Также указывается, что этим приказом сосредотачивается работа следствия исключительно на поиске доказательств обвинения правящей верхушки, которая уже выехала из страны.

"И приводит к выводу из-под расследование среднего звена подозреваемых лиц, которые уже инкорпорировались в действующую систему власти, и которые на самом деле и должны предоставить эти доказательства против тогдашней властной верхушки", - сказано в заявлении.

Активисты требуют от Луценко отменить свой приказ о реорганизации департамента спецрасследований, инициировать изменения в законодательство, для приведения механизма заочного осуждения в соответствии с международными стандартами и реальных возможностей следствия.

До этого момента Луценко просят не объявлять о завершении расследования и не передавать дела в суд.

Также они требуют привлечь пострадавших в качестве потерпевших к производствам по чиновникам, которые принимали участие в составе преступной организации и совершали преступления против "майдановцев".

Активисты также требуют усиления следственной группы, занимающейся делами Януковича.

Украинская правда