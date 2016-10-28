Холодницкий с десятками тысяч налички на руках снимает комнату в общежитии

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Пятница, 28 октября 2016, 18:13

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал 53 тысяч долларов, 12 тысяч евро и 50 тысяч гривен наличных средств.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, Холодницкий арендует комнату в общежитии в Вишневом. Он также задекларировал квартиру в Вишневом Киевской области на 61,1 м², владельцем которой указана Холодницкая Мария Павловна.

Антикоррупционный прокурор владеет двумя земельными участками 1000 и 1200 квадратов.

Холодницкий задекларировал автомобиль Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска стоимостью 135 000 гривен на момент приобретения в 2010 году.

В рубрике доходы указана заработная плата 267 тысячи 906 гривен, которую он получил на должности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым и 55 951 гривню – в ГПУ. Страховые выплаты Холодницкого составили 3 147.

На счету у Райффайзен Банк Аваль руководитель САП сохраняет 61 293 гривен.

В рубрике наличные Холодницкий задекларировал 53 000 долларов 12 000 евро 50 000 гривен.

При этом он одолжил третьим лицам 4 тысяч долларов.

Как известно, Холодницкого назначили руководителем антикоррупционной прокуратуры 30 ноября 2015 года.

Новоназначенный прокурор охарактеризовал себя так "Не женат. Детей нет. Завидный холостяк".

Валентина Романенко, УП

Темы: декларация Холодницкий Антикоррупционная прокуратура
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IP: 194.44.15.---forumchun28.10.2016 18:31
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IP: 178.94.40.---FLAG28.10.2016 18:25
А чому , ця досить поважна особа , не зберігає свої кошти в комерційних банках України , або - Ощадбанку ? Нема довіри ?
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