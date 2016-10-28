Холодницкий с десятками тысяч налички на руках снимает комнату в общежитии
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал 53 тысяч долларов, 12 тысяч евро и 50 тысяч гривен наличных средств.
Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно документу, Холодницкий арендует комнату в общежитии в Вишневом. Он также задекларировал квартиру в Вишневом Киевской области на 61,1 м², владельцем которой указана Холодницкая Мария Павловна.
Антикоррупционный прокурор владеет двумя земельными участками 1000 и 1200 квадратов.
Холодницкий задекларировал автомобиль Mitsubishi Outlander 2007 года выпуска стоимостью 135 000 гривен на момент приобретения в 2010 году.
В рубрике доходы указана заработная плата 267 тысячи 906 гривен, которую он получил на должности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым и 55 951 гривню – в ГПУ. Страховые выплаты Холодницкого составили 3 147.
На счету у Райффайзен Банк Аваль руководитель САП сохраняет 61 293 гривен.
В рубрике наличные Холодницкий задекларировал 53 000 долларов 12 000 евро 50 000 гривен.
При этом он одолжил третьим лицам 4 тысяч долларов.
Как известно, Холодницкого назначили руководителем антикоррупционной прокуратуры 30 ноября 2015 года.
Новоназначенный прокурор охарактеризовал себя так "Не женат. Детей нет. Завидный холостяк".
Валентина Романенко, УП
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