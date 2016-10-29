Тимошенко заявила, что семья президента возглавляет рейдерство

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Суббота, 29 октября 2016, 15:34

Партия "Батькивщина" на съезде в субботу выдвинула более 4 тысяч кандидатов в депутаты и 184 кандидата на должности председателей объединенных общин на выборы.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы проводим не только вече, но и съезд партии ВО "Батькивщина" по выдвижению гвардии бойцов на выборы, которые пройдут 11 и 18 декабря. И мы обязаны победить", - сказала она.

Также на Всеукраинском крестьянском вече она выразила убеждение, что сегодня следует совместными усилиями разработать программу развития семейных ферм в Украине, что позволит обеспечить страну продуктами питания и другими сопутствующими товарами, а также дать возможность каждой семье в селе жить богато.

Тимошенко отметила, что сегодня в мире создано более 570 млн. семейных фермерских хозяйств, которые производят практически всю сельскохозяйственную продукцию мира.

По ее словам, сегодня в Украине около 11 семей владеют "сотнями и тысячами гектарами земли, и возглавляют рейдерство".

"Одна из таких семей, мне страшно сказать, кому принадлежит - это наш президент государства", - сказала Тимошенко.

Она также заявила, что из-за непрофессионализма власти украинцы за последние два года доведены до нищеты и недоедают.

"Страна, которая имеет беспрецедентно сильных людей и беспрецедентно сильную землю, последний год скатилась до того, что в отношении мировых стандартов питания людей украинцы потребляют только часть того, что нужно для сохранения жизни. Недоедает 36% мяса, 43% плодов и ягод, недоедают почти 45% молочных продуктов. Вы понимаете, что это такое?! А 57% - не доедают рыбы. В аграрной стране люди голодают!" - сказала Тимошенко.

"Из людей, из нашего народа выкачали все. Из-за падения курса гривны, повышения тарифов, замораживания пенсий и заработных плат, безграничного увеличения налогов семьи остались без ничего", - отметила она.

Украинская правда

Темы: Тимошенко Батькивщина
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Комментарии — 5
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IP: 77.123.46.---MegaTron29.10.2016 16:58
Ой... заботливая всплыла снова, а о том что она бедная бездомная и без денег тоже всем продолжает вещать? Основная масса хоть врать перестает и декларирует, то что им действительно принадлежит и их родственникам. А эта всю жизнь бомжует, при власти была была бедная и несчастная, но откуда-то деньги все же брались на свадьбу дочери за десятки миллионов, на то что бы ездить с охраной в 5 автомобилях. Как вогнала страну в полный аут своими договорами с Путиным уже забыла наверное. Теперь снова "помочь" очень хочет стране. Если люди снова поведутся на подобное, то действительно грош цена нашим людям, которые хотят видеть врунью красиво говорящую, а не людей что действительно стараются менять что-то уже находясь при власти.
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IP: 5.45.192.---kerubino29.10.2016 16:24
Ще одна чесна знайшлася ,всі ви ,які були і є біля корита злодіі і віри вам нема .
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IP: 176.36.153.---Олександр Металлич29.10.2016 16:09
Баба Йуля, как всегда, врёт как дышит. Плевать ей на страну, абы до власти дорваться..
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IP: 37.73.227.---Валера Куцолап29.10.2016 16:00
Вы все такие как приходите к власти. А если не прошли то подумаете свой пиар за что угодно. Давайте разберемся зачем вы или кто либо идет во власть????? Чтобы страну здеь богатую, НЕ!!!
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IP: 134.249.76.---fvl29.10.2016 15:46
Караул! Заботливая или расчетливая?
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