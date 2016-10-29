У Таруты почти $5 млн наличных, 6 квартир, под 200 картин и антиквариат

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Суббота, 29 октября 2016, 18:30

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута (внефракционный) задекларировал 4,8 млн долларов, 560 тыс. евро наличных средств и 332 предмета антиквариата в 2015 году.

Согласно декларации, Тарута владеет 198 картинами, среди которых полотна Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Марка Шагала.

Также депутат имеет 20 предметов японского антиквариата и более 100 различных антикварных предметов (чаши, вазы, статуэтки), 28 икон и слиток золота.

Также в декларацию внесены 16 часов, которые принадлежат ему и членам его семьи, а также ювелирные изделия.

Доход Таруты составили 75 833 гривны заработной платы, 240 000 гривен - дивиденды и проценты, 1 722 285 гривен - авторское вознаграждение и 41 217 гривен - другие доходы.

Тарута владеет 6 квартирами (130, 70,2, 105,6, 257,1, 171,8 и 203,7 кв. м), одна из которых находится в Ялте и одна в Алуште (Крым), земельным участком (7 955 кв. м), жилым домом (1 600 кв. м) и другим недвижимым имуществом (556,8 кв. м), а также автомобилем Lexus GS 430 2006 года выпуска.

На счетах в банках у него размещено 23 719 628 гривен, также он владеет ценными бумагами номинальной стоимостью 17,1 тыс. гривен.

Также Тарута задекларировал взносы в уставные капиталы украинских компаний на общею сумму 126 750 097 гривен, в частности 105 625 334 гривны в "Азовинтекс", 20 515 625 гривен в футбольном клубе "Металлург", 250 тыс. гривен в "Арт Инвест Групп", 234,5 тыс. гривен в "Музее исторического культурного наследия "Платар", 121,1 тыс. гривен в предприятии "Азовимпекс", 3,5 тыс. гривен - в компании "Аква-Вита" и 38 гривен - в обществе "Азовская информационная компания".

Еще более 56 853 гривен вложены Тарутой в уставный фонд заграничных предприятий: 53 561 гривна - в "Arrowcrest Limited" и 3 292 гривны - в "Dargamo Holdings Limited".

В разделе финансовые обязательства указаны расходы в сумме 3 541 758 гривен (ПАО "ЛОК "Айвазовское").

В свою очередь, семья политика (мама, жена и 2 дочки) задекларировала 703 512 гривен доходов в 2015 году.

В их собственности находятся 2 земельных участка (1 тыс. и 4,08 тыс. кв. м), 3 жилых дома (200, 267 и 479,4 кв. м), 3 квартиры (42, 74,7 и 168 кв. м), одна из которых в Алуште, и гараж (118,4 кв. м).

Также семья депутата владеет 3 автомобилями Renault Master и Lexus GS 470 2008 года выпуска, и Audi TT 2007 года выпуска.

На счетах в банках у них размещено 2 357 266 гривен, а размер взносов в уставный фонд общества составляет 6 056 гривен в ПАО "Киномания" и 4 571 - в ПАО "Синергия".

На содержание своего имущества семья Таруты израсходовала в 2015 году 490 тыс. гривен.

Українські новини

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IP: 193.254.220.---Taras Orel29.10.2016 18:58
Вже навіть не смішно
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