Заседание по делу Краснова перенесли из-за увольнения судьи

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Понедельник, 3 октября 2016, 03:27

Запланировано на 3 октября заседание Бориспольского горрайонного суда по делу руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов - Крым" Станислава Краснова не состоятся из-за увольнения Верховной Радой судьи Анатолия Левченко.

Об этом сообщают активисты на странице "Комитета освобождения Станислава Краснова" в Facebook.

"В связи с увольнением Верховной Радой судьи Левченко, назначенное на завтра в 10:30 судебное заседание не состоится. О дате и времени заседания будет известно позже", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 сентября, Верховная Рада Украины уволила за нарушение присяги 29 судей. Среди уволенных был и судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолий Левченко.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.

Адвокат Краснова Леонид Севаков объяснил, что его подзащитного освободили, так как истек срок содержания под стражей, установленный судом.

Краснова подозревают в терроризме и шпионаже в пользу российских спецслужб. Сам же активист заявлял, что работал на спецслужбы Украины.

Служба безопасности Украины уверяет, что вина "Азовца" Краснова доказана.

Темы: "Азов" суд
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