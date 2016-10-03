Луценко требует ускорить расследование против Табачника

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Понедельник, 3 октября 2016, 11:43

Генпрокурор Юрий Луценко поручил прокурорам активизировать расследование дела против бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Об этом заместитель генерального прокурора Евгений Енин сообщил в интервью Українським Новинам.

"Буквально 29 сентября состоялось совещание у генерального прокурора, который дал указание ускорить завершение экспертиз по делу Табачника. Мы будем выходить на формирование нашей позиции для дальнейшей передачи дела в суд",- сказал он.

При этом Енин не исключил заочную процедуру его судебного осуждения.

Он подтвердил, что Табачник скрывается в Израиле.

Как известно, июле 2015 года Служба безопасности Украины объявила в розыск Табачника.

В конце мая того же года Генеральная прокуратура предъявила сообщение о подозрении Табачнику в хищении бюджетных средств.

Ранее в интервью "Украинской правде" бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что экс-министр образования Дмитрий Табачник живет в Тель-Авиве (Израиль).

Темы: Луценко Табачник
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