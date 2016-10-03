Бывшего замглавы облсовета судят за злоупотребление властью

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Понедельник, 3 октября 2016, 14:29

На Днепропетровщине задержали и взяли под стражу экс-заместителя главы облсовета за злоупотребление властью, которое привело к миллионным убыткам.

Об этом сообщили в управлении защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области.

Установлено, что в 2011 году бывший заместитель председателя Днепропетровского облсовета заключил с обществом договор аренды целостного имущественного комплекса на 49 лет.

Одним из учредителей ООО является дочь его гражданской жены. Ставка арендной платы за имущество уменьшили с 10% до 5%, что привело к убыткам почти 2 миллиона гривен.

Кроме того, бывший чиновник бесплатно, от имени облсовета, передал в пользование коммерческой структуре дебиторскую задолженность общества своей родственницы в сумме более 1,7 млн гривен. Это привело к недополучению областным бюджетом области средств на сумму более 1,1 миллиона гривен.

В общем, преступными действиями экс-заместителем председателя облсовета нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Также, проведенными совместными мерами управления и прокуратуры области, предупреждено нанесение ущерба на сумму более 15 миллионов гривен.

Следователи прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

13 августа суд избрал меру пресечения в виде ареста.

26 сентября материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

С целью обеспечения возмещения убытков, наложены аресты на денежные счета и имущество на общую сумму 35,3 миллиона гривен.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Украинская правда

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