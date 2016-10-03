В следующем году МВФ может дать Украине 5,4 миллиарда долларов

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Понедельник, 3 октября 2016, 19:21
Темы: МВФ
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