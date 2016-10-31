Электронные декларации подали не все: семь нардепов не отчитались

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Понедельник, 31 октября 2016, 10:29

Срок подачи электронных деклараций закончился, но семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські новини/

Так, не подали декларацию депутаты Вячеслав Богуслаев и Анатолий Гиршфельд (оба - депутатская группа "Воля народа"), Игорь Шкиря (группа "Відродження") и Юрий Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Также декларацию не подала сестра главного военного прокурора Анатолия Матиоса, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Матиос.

Кроме того, в установленный законом срок не подали декларацию депутаты Александр Онищенко ("Воля народа") и Сергей Клюев (фракция "Оппозиционный блок").

При этом подал декларацию депутат Виктор Шевченко (внефракционный), который приступил к обязанностям депутата 6 сентября.

Согласно закону, декларации за 2015 год обязаны были подать служебные лица, которые на день начала подачи деклараций (1 сентября) занимали ответственное и особо ответственное положение.

30 октября был последним днем для подачи электронной декларации о доходах.

Все члены Кабинета Министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры), а также первые заместители министров и заместители министров подали электронные декларации.

Согласно закону, умышленная неподача декларации наказывается штрафом от 2500 до 3 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Темы: декларация
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