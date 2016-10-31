Жена Бойко работает на "россиян" и получает пенсию в Украине – СМИ
Жена сопредседателя парламентской фракции "Оппозицийного блока" Юрия Бойко имеет значительные вклады в "НК банке".
Об этом пишут "Наші гроші", анализируя электронную декларацию Бойко.
Вера Бойко оказалась владелицей вкладов в "Укрсоцбанке" (более 21 млн грн.), "Укрэксимбанке" (3,5 млн грн.), "Клиринговый дом" (7,25 млн грн., банк принадлежит одногруппнику и жене еще одного лидера "Оппоблока" Сергея Левочкина) и "НК банке".
В "НК банке" ("Народный капитал") Вера Бойко держит 6,71 миллиона российских рублей.
Банк указал владельцами существенного участия только двух физлиц - россиянина Валерия Макаренко из Москвы (13,4%) и ассоциированную с ним гражданку Швеции Анну Макаренко из Объединенных Арабских Эмиратов (0,8%), отмечает издание.
В 2016 году Нацбанк Украины разрешил работу внутригосударственной платежной системы "PayPong", чьим расчетным банком является "Народный капитал". Также банк связан с платежной системой "WebMoney.UA".
В декларации указано, что Вера Бойко работает в российской фирме ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик", которая является инвестором Рубежанского завода по изготовлению пластиковых труб.
В декларации Юрия Бойко не указано, что он обладает какими-то корпоративными правами.
Основным кормильцем в семье является его жена: она получила не только значительные дивиденды от банковских вкладов, но и 842 тыс грн. зарплаты в российском "Полипластик" и получила доход 1,32 млн грн. от собственной фирмы ООО "Столична нерухомість".
Сам нардеп Бойко заработал лишь 80 тыс грн. зарплаты в парламенте и там же получил примерно такую же сумму на обеспечение депутатской деятельности.
При этом Юрий и Вера Бойко задекларировали получение пенсии в Украине – 17 тысяч и 65 тысяч гривен соответственно.
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