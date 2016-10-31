Жена Бойко работает на "россиян" и получает пенсию в Украине – СМИ

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Понедельник, 31 октября 2016, 11:34

Жена сопредседателя парламентской фракции "Оппозицийного блока" Юрия Бойко имеет значительные вклады в "НК банке".

Об этом пишут "Наші гроші", анализируя электронную декларацию Бойко.

Вера Бойко оказалась владелицей вкладов в "Укрсоцбанке" (более 21 млн грн.), "Укрэксимбанке" (3,5 млн грн.), "Клиринговый дом" (7,25 млн грн., банк принадлежит одногруппнику и жене еще одного лидера "Оппоблока" Сергея Левочкина) и "НК банке".

В "НК банке" ("Народный капитал") Вера Бойко держит 6,71 миллиона российских рублей.

Банк указал владельцами существенного участия только двух физлиц - россиянина Валерия Макаренко из Москвы (13,4%) и ассоциированную с ним гражданку Швеции Анну Макаренко из Объединенных Арабских Эмиратов (0,8%), отмечает издание.

В 2016 году Нацбанк Украины разрешил работу внутригосударственной платежной системы "PayPong", чьим расчетным банком является "Народный капитал". Также банк связан с платежной системой "WebMoney.UA".

В декларации указано, что Вера Бойко работает в российской фирме ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик", которая является инвестором Рубежанского завода по изготовлению пластиковых труб.

В декларации Юрия Бойко не указано, что он обладает какими-то корпоративными правами.

Основным кормильцем в семье является его жена: она получила не только значительные дивиденды от банковских вкладов, но и 842 тыс грн. зарплаты в российском "Полипластик" и получила доход 1,32 млн грн. от собственной фирмы ООО "Столична нерухомість".

Сам нардеп Бойко заработал лишь 80 тыс грн. зарплаты в парламенте и там же получил примерно такую ​​же сумму на обеспечение депутатской деятельности.

При этом Юрий и Вера Бойко задекларировали получение пенсии в Украине – 17 тысяч и 65 тысяч гривен соответственно.

Темы: декларация Оппозиционный блок Бойко
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IP: 82.145.221.---Volody Demchyk31.10.2016 12:30
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