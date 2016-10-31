Ляшко рассказал, что делал в пятизвездочном отеле в Париже

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Понедельник, 31 октября 2016, 14:03

Лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко, находясь в Париже в рамках конференции "Диалог Жана Моне" по реформированию Верховной Рады, посетил ресторан в одном из самых дорогих отелей в мире.

Об этом он сказал "Украинской правде".

Собственные источники УП сообщили, что 29 октября Ляшко видели в холле отеля "Георг 5". Лидер радикалов говорит, что его туда "пригласили друзья на чай".

"Я заходил туда чай пить вместе с друзьями", – сказал он в комментарии УП.

"Мы останавливались под Парижем – отель Rambouillet. Потом у нас до самолета было несколько свободных часов до окончания "Диалога Моне". Мы гуляли по Парижу и друзья пригласили меня попить чай. Это действительно хороший отель, кажется начала XX века", - сказал радикал.

Соратник Ляшко Адрей Лозовой в своем Facebook отметил, что вместе с другим радикалом Игорем Мосийчуком "зашли из в Париже в дорогущий ресторан с тремя мишленовскими звездами".

"Сколько заплатили за обед – страшно сказать.. Правда, вкусно было невероятно", – добавил он, одновременно иллюстрируя свой пост фото с уличной едой.

 
facebook лозового

Как сообщалось, Олег Ляшко в составе украинской делегации на выходных принял участие в "Диалогах Моне", которые проходили в замке Моне недалеко от Парижа и были посвящены вопросу реформирования работы украинского парламента.

*** Отель Four Seasons Hotel George V Paris расположен в нескольких шагах от Елисейских полей. В отеле есть ресторан "Le Cinq", который отмечен 3 звездами Мишлена.

Согласно данным системы booking стоимость стандартного номера в сутки сейчас составляет 29 тысяч гривен на человека.

Украинская правда

Темы: Ляшко
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