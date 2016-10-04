Бирюков показал предварительный вариант зимней формы ВСУ

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Вторник, 4 октября 2016, 03:41

Советник президента Юрий Бирюков показал вариант осеннее-зимнего комплекта формы для военнослужащих, который еще будет дорабатываться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Куртка демисезонная: верх плащевка, теплая подстежка. Куртка зимняя: "аляска". Пальто зимнее: хорошая вполне себе шерсть", - отметил он.

При этом журналист Виталий Гайдукевич, который участвует в разработке формы, в комментариях к посту написал, что варианты, которые представлены на фото – "пластилин, из которого еще только предстоит слепить что-то путевое".

"Зимняя шапка – проба пера. Не надо ее рассматривать, как конечный результат. Сейчас отшиваются другие - с коррекцией. В них будет изменена геометрия предмета. Зеленого меха не будет. Рассматривается и вариант без меха вообще… К куртке и демисезонной и зимней есть очень -очень-очень много вопросов и по крою, и по качеству ткани. Идет активный поиск лучших - оптимальных вариантов, что б военному человеку было и тепло и комфортно", - отметил он.

Гайдукевич добавил, что также будет корректироваться крой пальто.

Он также подчеркнул, что мех на форме – искусственный.

Темы: Вооруженные силы
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