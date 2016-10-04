На Донбассе до конца года восстановят три моста – Жебривский

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Вторник, 4 октября 2016, 05:33

В Донецкой области до конца текущего года восстановят три моста, которые были разрушены боевиками в 2014 году.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Проинспектировал восстановление трех мостов, которые взорвали московиты во время бегства в Донецк жарким летом 2014 года. Как уверяют ремонтники - все объекты сдадут в эксплуатацию еще в этом году", - заявил он.

По его словам, наиболее ожидаемым является восстановление моста через реку Казенный Торец возле села Семеновка.

"Именно здесь начались первые бои необъявленной войны, именно отсюда наступало наше войско, чтобы освободить Славянск. Сейчас строители устанавливают первую из четырех буронабивных свай", - написал Жебривский.

"Подобная ситуация и с мостами через реки Сухая Плотва и Северский Донец вблизи населенных пунктов Закотное и Северск. Вскоре можно будет забыть о длинных объездах", - отметил он.

 
 
Темы: Жебривский
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