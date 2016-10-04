Армейским чинам показали украинский комплекс разведки "Тень"

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Вторник, 4 октября 2016, 09:40

Представителям Министерства обороны представили комплекс разведки и пеленгации "Тень" и другие разработки отечественных частных компаний.

Презентацию инициировала государственная фирма "Укринмаш", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", сообщается на сайте компании.

Как сказано в сообщении, особенностью комплекса "Тень" являются широкие возможности по пеленгации как аналоговых, так и цифровых УКВ радиостанций в диапазоне 30-3000 МГц, на расстояниях 25-35 км.

"Аппаратура комплекса позволяет обнаруживать, перехватывать и записывать радиопередачи противника, а программное обеспечение и оборудование раскрывает шифрованные передачи", – информирует "Укринмаш".

Преимуществами комплекса "Тень" называют более широкий диапазон, современную элементную базу, высокую степень автоматизации при относительно небольшой стоимости, а также мобильность, позволяющую осуществлять непосредственное сопровождение войск.

Для демонстрации преимуществ комплекса была представлена сравнительная таблица.

 

В рамках презентации "Укринмаш" также инициировал ряд встреч между Минобороны Украины и частными предприятиями-производителями перспективного вооружения.

"Цель этих мероприятий – показать государственному заказчику возможности небольших фирм, которые готовы производить современное вооружение, часть из которого уже прошла проверку в АТО", – объясняется в сообщении.

Заместитель генерального директора УИМа Дмитрий Будорин отметил: " Одним из таких примеров является комплекс разведки и пеленгации "Тень" от "СКТБ №60", которое входит в корпорацию "Интеллект-Сервис"

Кроме того, была представлена система унифицированных пулеметных и гранатометных станков производства "КВМЗ – Киево-Волынская Мастерская Зброярная", которая входит в корпорацию "Интеллект-Сервис".

По данным "Укринмаша", привлекли внимание военных и разработки предприятия "Точные системы", в частности концепция ручного многозарядного гранатомета.

Будорин отметил, что "Укринмаш" заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с производителями, продукцию которых после удовлетворения нужд ВСУ могут представить и на внешние рынки.

Темы: армия Минобороны технологии
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