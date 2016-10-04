Наблюдатели зафиксировали более 150 взрывов в Донецкой области и 8 - в Луганской

Сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 153 взрыва в Донецкой области и 8 - в Луганской 3 октября.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном во вторник.

"СММ отмечает уменьшение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, там зафиксировано как минимум 153 взрыва по сравнению с 280 взрывами 2 октября", - сказано в нем.

В Луганской области миссией во вторник было зафиксировано уменьшение до 8 взрывов по сравнению с 99 взрывами 3 октября.

Отмечается, что миссия продолжает следить за процессом разграничения в Луганской области вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Кроме того, согласно отчету, миссия была ограничена в свободе передвижения в районе Станицы Луганской и Петровского.

Миссия также отмечает жалобы жителей Луганской области на нехватку воды вблизи Попасной, Золотого-4 и Веселой Горы.

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