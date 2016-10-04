В деле Немцова допросили первого свидетеля

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Вторник, 4 октября 2016, 22:01

На процессе по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова был допрошен первый свидетель – один из водителей политика Сергей Агеев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам свидетеля, Борис Немцов не рассказывал ему о том, что получал угрозы в свой адрес. Водитель также не заметил, чтобы за политиком кто-либо следил. Сергей Агеев не опознал никого из подсудимых.

Слушания по делу об убийстве Немцова продолжатся утром в среду. Будет допрошен еще один свидетель.

На скамье подсудимых пять человек, которых следствие считает исполнителями убийства.

Вопрос об их виновности рассматривает коллегия присяжных.

Организатором преступления следствие назвало Руслана Мухудинова – бывшего водителя одного из обвиняемых, а заказчиками – неких "неустановленных лиц".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Темы: Немцов суд
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