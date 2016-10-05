Минздрав: в 2017 году Украина начнет переход на страховую медицину

Перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в 2017 году и продлится три года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба Минздрава.

Трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, ЦПМСД).

"Цель нашей команды - начать запускать страховую модель медицины на практике уже в 2017 году и мы нашли способ сделать это с минимальными и понятными всем изменениями в законодательстве", - заявил Ковтонюк.

Как сообщается, в результате реформы украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и подписывать с ним прямые соглашения с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется.

"Ключевая функция семейного врача - поддерживать здоровье своих пациентов. Любая другая работа будет минимизирована. В случае, если семейный врач решит начать частную практику, оплата будет поступать на его счет напрямую, минуя посредников. Это позволит создать простую, прозрачную и понятную для всех систему", - добавил Ковтонюк.

По его словам, техническим оператором перечисления бюджетных средств станет прозрачное страховое агентство, которое будет осуществлять документооборот с врачами. Введение новых налогов или страховых взносов не предвидится.

Также в 2017 году будет запущена подготовка к реформированию госпитального звена системы здравоохранения, расширение автономии медицинских учреждений, их перевод на глобальный бюджет и оплаты за результат, упрощение доступа к финансированию и инвестициям.

Кроме того, в рамках реформы Минздрав обещает ускорить процедуру лицензирования медицинских практик, а также упростить и гармонизировать с европейским законодательством санитарные правила и нормативы для открытия медицинских практик. Уже 2017 году ведомство намерено отменить бумажную отчетность для врачей первичного звена.