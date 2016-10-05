Кремль не ожидает прорыва от встречи Нуланд и Суркова

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Среда, 5 октября 2016, 12:55

Кремль не ожидает значительного прорыва в урегулировании ситуации на востоке Украины от приезда в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос, следует ли ожидать конкретных результатов в урегулировании ситуации на Донбассе от приезда в Москву Нуланд, передаетІнтерфакс-Україна.

"Никаких ожиданий прорыва здесь (в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины) быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится цель достижения каких-то прорывов и еще чего-то", - сказал Песков.

Он напомнил, что США не участвуют в "нормандском формате".

"Но в то же время такой механизм обмена информацией на экспертном уровне был запущен с тем, чтобы из первых рук обеспечить доведение позиций по тем или иным вопросам, связанным с украинским урегулированием, до американской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также сообщил, что встреча Нуланд пройдет с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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