Скончался первый президент Словакии Ковач

Первый президент Словакии Михал Ковач, управлявший страной с 1993 по 1998 год, скончался от остановки сердца на 85-ом году жизни.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее Ковач был госпитализирован с болезнью сердца. 30 сентября его забрали в отделение реанимации, но состояние ухудшилось, и врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственного сна.

Михал Ковач родился в 1930 году.

С 12 декабря 1989 года по 17 мая 1991 года он был министром финансов Словацкой федеративной республики. В начале 1991 года Ковач стал одним из учредителей и вице-председателем партии Движение за демократическую Словакию.

При этом еще в 1990 году Ковача избрали депутатом Федерального собрания Чехословакии. В 1992 году он стал его последним председателем и сыграл важную роль в окончательном выделении Словакии в независимое государство.