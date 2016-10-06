СМИ: В Германии обсуждают введение новых санкций против РФ

Немецкое правительство рассматривает возможность для введения европейских санкций в отношении России, в ответ на ее действия в Сирии.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, правительство Ангелы Меркель изучает новые способы "подтолкнуть Москву изменить курс в Сирии".

Одним из инструментов в Германии рассматривают введение экономических санкций.

Газета пишет, что обсуждение данного вопроса среди немецких чиновников находится пока на ранней стадии и неизвестно насколько широкую поддержку он получит в парламенте.

При этом пресс-секретарь немецкого МИД в среду в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об обсуждении введения новых санкций заявил: "На данный момент, я не знаю никого, ни в Берлине, ни где-либо еще, у кого есть такие предложения".

Пресс-секретарь Меркель отказалась прокомментировать этот вопрос, ссылаясь на комментарий от Министерства иностранных дел.