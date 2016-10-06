Рада дополнительно выделила на оборонку больше 7 млрд гривен

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Четверг, 6 октября 2016, 12:17

Верховная Рада увеличила расходы на оборону и безопасность на 7,1 миллиарда гривен.

Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов.

Законом увеличены расходы на оборону и безопасность на сумму 7,1 млрд гривен, из них на денежное обеспечение - 6,3 млрд гривен.

В частности, предусмотрено увеличить финансирование Министерства обороны на 3,8 млрд гривен, Главного управления разведки Министерства обороны - на 175 млн гривен, Национальной полиции - на 2,4 млрд гривен.

Также предусмотрено увеличение финансирования Государственной пограничной службы и других силовых структур - на 782,7 млн гривен, СБУ - на 128,5 млн гривен, Управления государственной охраны Украины - на 51 млн гривен.

На оплату труда с начислениями работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и заграничных дипломатических учреждений Украины выделяется 1,5 млрд гривен.

Министерству регионального развития выделяется 950 млн гривен, на поддержку угледобывающих предприятий - 420 млн гривен; Министерству юстиции для обеспечения финансирования расходов, связанных с представительством интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах - 90 млн гривен.

Кроме того 50 млн гривен выделяется на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений государственной формы собственности.

Напомним, 28 сентября Совет национальной безопасности и обороны поддержал решение Кабинета министров о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" с целью увеличения финансирования силовых структур.

Экономическая правда

Темы: армия Верховная Рада
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