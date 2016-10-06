Джемилев вошел в финальный список на премию Сахарова

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Четверг, 6 октября 2016, 14:05

Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вошел в финальный список нынешних номинантов на награждение правозащитной премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Кандидатуру Джемилева поддержала в четверг крупнейшая политическая группа Европарламента – Европейской народной партии, сообщает "Укринформ".

"Трудно найти лучшую кандидатуру на премию Сахарова, чем Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, который всю жизнь боролся за свободу слова и права человека", – отметил во время обсуждения депутат Яцек Сариуш-Вольский.

Кроме Джемилева на премию номинированы правозащитники из Турции, Китая и Ближнего Востока.

Лауреатов премии в Европарламенте объявят 27 октября. Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 50 тысяч евро пройдет в декабре.

Темы: Джемилев крымские татары права человека
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