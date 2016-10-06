В Гаагу направлены новые материалы по делу Евромайдана

В Международный уголовной суд в Гааге направлены новые материалы относительно событий во время Революции достоинства.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщили адвокаты Небесной сотни, сообщает ЛІГА.net.

По словам адвоката Небесной сотни Маркияна Галабалы, работу над представлением осуществляли шесть адвокатов.

"Мы взяли ключевые события в Украине, Киеве, и распределили эпизоды между адвокатами, которые готовили это представление", – подчеркнул он.

Галабала отметил, что адвокаты в своем представлении указывают на целенаправленную "деятельность государства на подавление протестных акций в Украине".

Он добавил, что Международный уголовный суд интересуют, в первую очередь, высшие должностные лица государства, которые могут подозреваться в совершении преступлений против граждан.

Само представление, описательная часть которого содержит более чем 100 страниц, состоит из двух основных блоков: доказательства, которые содержатся в материалах уголовных производств Генпрокуратуры и доказательств, собранных самими адвокатами Небесной сотни.

"Сопровождающим письмом оно (представление, - ред.) сегодня пойдет e-mail в Гаагу", – подчеркнул адвокат.

Руководитель Программной инициативы "Права человека и правосудие" Международного фонда "Возрождение" Роман Романов напомнил, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав – и это является одним из препятствий на пути полноценного рассмотрения дела МУС.

Однако, добавил он, Украина дважды признала временную юрисдикцию Международного уголовно суда отдельными актами. Это, подчеркнул Романов, является одним из вариантов взаимодействия с Международным уголовным судом.

Адвокат Небесной сотни Павел Дикань напомнил, что дело в МУС находится на стадии предварительного рассмотрения. МУС определился с тем, что дело может рассматриваться по признакам преступлений против человечности.

В то же время прокурор МУС в соответствии с ее отчетом от 12 ноября 2015 года не нашла признаков системности или масштабности нападений на граждан.

"Это означает, что этих материалов было просто недостаточно. Доказательств, которые были исследованы в тот момент и переданы в офис прокурора, не хватало для того, чтобы они осуществили надлежащий и полный анализ", – подчеркнул адвокат.

"Именно на это была направлена наша работа как адвокатов. Я знаю, что прокуратура также занимается (этим вопросом), но они еще не вышли на стадию представления", - подытожил Дикань.

Адвокаты Небесной сотни также призвали политиков, которые вели переговоры с бывшим президентом Виктором Януковичем относительно урегулирования ситуации во время событий на Майдане, дать показания Генпрокуратуре.

"Переговоры во время событий на Майдане с Януковичем и командой вели три лидера оппозиции - Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Мы подготовили обращение от семей Небесной сотни с тем, чтобы они дали показания прокуратуре о содержании переговоров с Януковичем", – подчеркнул Галабала.