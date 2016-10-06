В "Борисполе" задержали бразильца, который воевал на стороне "ДНР"

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Четверг, 6 октября 2016, 20:57

В аэропорту "Борисполь" утром задержали гражданина Бразилии, который принимал участие в боевых действиях против военных Украины на стороне террористической организации "ДНР", а также занимался вербовкой наемников для террористов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, с сентября 2014-го по май 2015-го иностранец находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

По данным правоохранителей, задержанный выполнял функции управляющего ротой, является инструктором и разведчиком.

Кроме того, он принимал участие в боевых действиях в районе сел Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким аэропортом.

Задержанный также выполнял роль инструктора батальона "Призрак" в районе Алчевска.

"Формировал из иностранцев, преимущественно бразильцев, батарею 120 мм минометов 1-го батальона 1-й бригады НВФ "ДНР". Совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям", - рассказали в прокуратуре.

4 октября прокуратура города Киева получила разрешение на его задержание для доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Вербовщика задержали в аэропорту сразу после его прибытия в Украину из Бразилии Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: "ДНР" Бразилия прокуратура
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