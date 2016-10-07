В США в деле об экспорте военных технологий задержаны россияне

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Пятница, 7 октября 2016, 08:45

Двух граждан России и одного американца российского происхождения задержали по подозрению в экспорте военных технологий.

Об этом заявило 6 октября министерство юстиции США, передает "Радио Свобода".

По данным ведомства, речь идет о натурализованном гражданине США Алексее Барышеве из Нью-Йорка и гражданах России Дмитрии Карпенко и Алексее Крутилином, которых обвиняют в сговоре с Барышевым.

Эти трое мужчин, по данным американских властей, имели целью получение микроэлектроники от производителей и поставщиков в США и экспорт полученного в Россию в обход государственного контроля высокотехнологичного экспорта.

Если задержанных признают виновными, им грозит до 25 лет тюрьмы и 1 миллион долларов штрафа.

Среди образцов, которые заинтересовали россиян, называют конвертеры и интегральные схемы, которые используются в широком спектре военных систем, в том числе радиолокационных и ракетных систем наведения.

По данным следствия, Барышев зарегистрировал 2 компании в Нью-Йорке, которые использовал как подставные для покупки и экспорта технологий. Он скрывал от своих поставщиков вероятный конечный пункт назначения.

Темы: США
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