У министра культуры умерла жена

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Пятница, 7 октября 2016, 12:04

Министр культуры Евгений Нищук потерял жену.

О смерти актрисы Оксаны Батько-Нищук сам министр сообщил 7 октября в Facebook.

"Сегодня во сне не стало матери моего сына, очень талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук. Очень искреннего и открытого человека, которая сильно любила людей", – написал он.

 

"Это шок.. Это безумная потеря.. Это переживание за сына, как он это перенесет.. Очень больно", – отметил Нищук.

Оксана Батько-Нищук 1973 года рождения была актрисой Киевского театра имени Ивана Франко. 

Вместе с Евгением Нищуком воспитывала сына Олексу 1995 г. р.

Украинская правда

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