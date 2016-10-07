В выходные на западе без осадков, а остальной Украине будет дождливо

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Пятница, 7 октября 2016, 16:45

8-9 октября в Украине будет прохладно, в большинстве областей ожидаются осадки, в Киеве – сильные ливни.

Только на западе страны Украинский Гидрометцентр прогнозирует ясную погоду.

Погода на 8 октября
Погода на 8 октября

Холоднее всего будет в центре, в частности в Киеве, и на севере страны.

Прогноз на 9 октября
Прогноз на 9 октября

"В связи с перемещением южного циклона 8-9 октября в Украине, кроме Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областей, ожидается дождевая погода", – предупреждает гидрометцентр

"8 октября в Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, днем 8 октября и на протяжении 9 октября и в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях – сильные дожди, кое-где грозы, порывы ветра 15-20 м/с", – добавляют синоптики.

"Днем 8 октября на Одещине, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях – очень сильные дожди", – информируют они.

Темы: погода
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