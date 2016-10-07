ЦИК назначил выборы в 143 объединенных теробщинах

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Пятница, 7 октября 2016, 19:38

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 18 декабря первые местные выборы в 143 объединенных территориальных общинах.

Об этом сообщили в ЦИК.

Комиссия объявила, что избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов этих объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей стартует с 29 октября 2016 года.

На проведение этих выборов будут направлены все 30 млн грн, которые были выделены комиссии распоряжением Кабмина от 3 октября и которых хватает на проведение выборов только в этих 143 общинах (76 сельских, 46 поселковых и 21 городской).

При этом по состоянию на 7 октября в ЦИК поступило 171 обращение от облгосадминистраций о назначении первых местных выборов в объединенных общинах (в 90 сельских, 54 поселковых и 27 городских).

В ЦИК отметили, что в 25 объединенных теробщинах (11 сельских, 8 поселковых и 6 городских) первые местные выборы не могли быть назначены в связи с их принадлежностью к смежным административно-территориальным единицам, поэтому комиссия приняла постановление об отсутствии правовых оснований для назначения выборов.

Также в 3 сельских объединенных территориальных общинах первые местные выборы не могли быть назначены в связи с назначением Верховной Радой на 4 декабря 2016 внеочередных выборов сельских председателей в общинах, которые вошли в состав объединенных территориальных общин, в частности, Ивано Франковской, Ровенской и Черкасской областях.

Интерфакс-Украина

Темы: ЦИК виборы
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