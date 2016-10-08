Керри: Санкции против РФ продлят, если «Минск» не будет выполнен

00
0
Суббота, 8 октября 2016, 02:24

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что если в ближайшие месяцы не будут выполнены минские договоренности, то возникнет необходимость в продлении антироссийских санкций.

Об этом он сказал перед встречей с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро в Вашингтоне в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам необходимо сохранять давление на Россию в контексте выполнения Минских договоренностей", - заявил Керри.

"И я думаю, нам следует публично заявить о том, что если нам не удастся реализовать "Минск" в следующие месяцы или прийти к четкому плану того, как это будет выполняться, над чем мы работаем, то будет абсолютно необходимо продлить санкции, чего мы не хотим, но это становится единственным вариантом того, что можно сделать, если не удастся продвинуться вперед", - добавил он.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
США официально обвинили Россию в хакерских атаках 7 октября 2016, 23:59
В МИД РФ огрызнулись на заявление Керри о военных преступлениях 7 октября 2016, 23:09
Керри: Россия должна ответить за военные преступления в Сирии 7 октября 2016, 17:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем: Украине навязывают жестокие условия "Минска"
МВФ считает проект бюджета реалистичным — Данилюк
МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для продолжения сотрудничества с Украиной
НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика
Все новости
Двигатели культуры

Как устроен рабочий процесс “Dakh Daughters” и как уживаются участницы коллектива

Интервью

Писатели составляют из человеческих историй исторический фон – Паоло Джордано