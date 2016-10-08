Порошенко поблагодарил Венецианскую комиссию за позицию насчет агрессии России

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Суббота, 8 октября 2016, 11:34

Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио ход имплементации изменений в Конституцию относительно правосудия, которые вступили в силу 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко отметил важную роль Венецианской комиссии по подготовке этой ключевой реформы.

Глава государства поблагодарил Букиккио за принципиальную позицию Комиссии по юридическому анализу событий, связанных с агрессией России против Украины.

В частности, за выводы Венецианской комиссии относительно неконституционности проведения референдума в Крыму, а также относительно несоответствия международному праву введенных Россией изменений в порядок приема в Федерацию новых субъектов.

В свою очередь, Букиккио подтвердил готовность Комиссии и в дальнейшем помогать в реформировании судебной системы в Украине.

Украинская правда

Темы: Порошенко право
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IP: 94.158.95.---shkrebty08.10.2016 11:45
Подякував за допомогу в профанації реформи.
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