Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

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Суббота, 8 октября 2016, 14:50

В субботу утром недалеко с.Миткив (Винницкая обл.) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и военного тягача, в результате аварии пострадали 11 человек в возрасте от 49 до 61 года.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Виннитчины.

По данным НП, авария произошла около 6.30 на трассе "Стрий-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

"По предварительной информации, водитель автобуса "Мерседес" столкнулся с военным тягачом "МАЗ 357", который стоял на обочине дороги. В пассажирском автобусе на момент ДТП находились 27 человек - 2 водителя и 25 пассажиров, он следовал из Ивано-Франковска в Умань", - отметили в полиции.

В результате аварии 11 человек в возрасте от 49 до 61 лет - жители Ивано-Франковской области - с полученными травмами разной степени доставлены в Гайсинскую райбольницу. 

Шесть человек, среди которых два водителя 49 и 54 лет, и четыре пассажира, женщины 54, 59 и 61 лет - госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"Правонарушения предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", - отметили в НП.

 

Украинская правда 

Темы: авария армия Винницкая область
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