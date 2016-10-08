В РФ подтвердили: перебрасывают "Искандеры" ближе к ЕС. В Польше "обеспокоены"

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переброску ракетных комплексов "Искандер-М" под Калининград.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Конашенков пояснил, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

"Не является каким-то исключением и Калининградская область, куда эти подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки Вооруженных сил России", - заявил представитель Минобороны РФ.

В свою очередь в Министерстве обороны Польши выразили "обеспокоенность" сообщениями о переброске ракет "Искандер", сообщает Польское радио.

Как отметил министр обороны Антони Мацаревич, сообщение о последних действиях РФ "вызывают нашу крайнюю обеспокоенность".

Мацаревич заверил, что любые подобные движения вооружение "контролируются" находятся на контроле Министерства обороны Польши.