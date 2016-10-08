В РФ подтвердили: перебрасывают "Искандеры" ближе к ЕС. В Польше "обеспокоены"

00
1
Суббота, 8 октября 2016, 16:07

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переброску ракетных комплексов "Искандер-М" под Калининград.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Конашенков пояснил, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

"Не является каким-то исключением и Калининградская область, куда эти подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки Вооруженных сил России", - заявил представитель Минобороны РФ.

В свою очередь в Министерстве обороны Польши выразили "обеспокоенность" сообщениями о переброске ракет "Искандер", сообщает Польское радио.

Как отметил министр обороны Антони Мацаревич, сообщение о последних действиях РФ "вызывают нашу крайнюю обеспокоенность".

Мацаревич заверил, что любые подобные движения вооружение "контролируются" находятся на контроле Министерства обороны Польши.

 

Темы: Росcия оружие Польша ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В МИД РФ посоветовали США бороться с европейскими политиками 8 октября 2016, 14:44
Плотницкий рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе 8 октября 2016, 14:25
Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады" 8 октября 2016, 13:42
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.109.30.---pyrav08.10.2016 16:34
Кацапська параноя, здається, не має меж.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады"
Семья столичного прокурора владеет недвижимостью на 165 млн
В штабе заявили о 4 раненых и 2 контуженых украинских бойцах
Глава штаба Клинтон обвинил россиян во взломе писем для WikiLeaks
Все новости
Трансплантология

Как Сильвио Колагранде получил зрение в наследство от священника

Нобель-2016

Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из Франции, США и Нидерландов