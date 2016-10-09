Козаченко: в Украине люстровано 938 человек, среди них 40 судей

В Украине люстровано сегодня 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды.

Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко в интервью Радио Свобода, пишет УНИАН.

По ее словам, суды рассматривают более 1300 исков от тех, кто попал под действие закона "Об очистке власти".

Как отметила Козаченко, люстрация по должностям сработала на 98%. Но есть 2% позорных случаев игнорирования закона некоторыми ведомствами.

Директор Департамента по вопросам люстрации подразумевает Генпрокуратуру, ДФС и Администрацию президента.

Козаченко отметила - все должны быть равны перед законом, и это, в частности, касается бывших высокопоставленных чиновников МВД Василия Паскала и Владимира Евдокимова. Она отметила прогресс в судебной реформе, но заметила, что до сих пор через суд в Украине можно провернуть все - в том числе узурпировать власть, как это делал экс-президент Виктор Янукович.