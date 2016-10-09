АТО: 48 атак со стороны боевиков, в том числе из артиллерии 122 и 152 калибров

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Воскресенье, 9 октября 2016, 08:10

Боевики 48 раз нарушили режим прекращения огня с применением крупнокалиберной артиллерии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении зафиксировано 16 обстрелов с использованием тяжелого вооружения. В районе Новозвановки боевики вели огонь по силам ВСУ из артиллерии 122 и 152 калибров, минометов калибра 120 мм, а по Новоалександровке из минометов 82 калибра. Возле Крымского боевики обстреляли опорные пункты из гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении оккупанты 27 раз обстреливали позиции сил АТО. В районе Широкиного вели огонь из минометов 82 и 120 калибров, вооружения БМП, стрелкового оружия. Возле Водяного боевики стреляли из ствольной артиллерии калибра 122мм. Также использовались гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и огонь снайперов вблизи Павлополя, Марьинки и Старогнатовки.

На донецком направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины" в районе Каменки, Новгородского, Авдеевки и Троицка. Боевики использовали минометы 82 калибра, вооружения БМП, пулеметы и гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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