В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, ни один украинский военный не погиб и не был ранен, – сказал он.

По словам Мотузяника, на донецком и мариупольском направлениях зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА.

"Также на мариупольском направлении противник применяет комплексы артиллерийской разведки и перехвата каналов GSM-связи", – отметил полковник.

Украинская правда