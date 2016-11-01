Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ

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Вторник, 1 ноября 2016, 18:52

Пророссийские боевики в течение дня 24 раза прибегали к обстрелам позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО во вторник.

"На Мариупольском направлении состоялось 14 обстрелов. В районах Красногоровки и Павлополь противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы против сил АТО продолжались из минометов калибра 120 мм, а в Широкино кроме минометов - из вооружения БМП", - сказано в сообщении.

"В районе Михайловки по укреплением украинских защитников открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров", - сообщает пресс-центр.

Указывается, что на Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины.

"В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Луганского и Авдеевки боевики стреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Также здесь были применены враждебные минометы калибра 82мм", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на Луганском направлении зафиксировано 3 вооруженные провокации.

"Неподалеку от Лопаскино и Станицы Луганской против украинских подразделений боевики вели огонь из гранатометов различных систем, а в Крымском - из ствольной артиллерии калибра 152 мм", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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