В Турции арестовали судью трибунала ООН

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Четверг, 10 ноября 2016, 00:44

В Турции задержали судью одного из международных трибуналов Организации Объединенных Наций, который является турецким гражданином, несмотря на его международный дипломатический иммунитет.

Об этом заявил Теодор Мерон, президент Международного механизма для уголовных трибуналов, сообщает Центр Новостей ООН.

"Без уведомления ООН или Международного механизма примерно 21 сентября 2016 года в Турции был задержан судья Айдын Сефа Акай - на основании обвинений, связанных с событиями июля 2016 года … - и с тех пор содержится в заключении", - сообщил Мерон.

Этот судебный орган ООН должен закончить незавершенные дела Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по делам Руанды, мандаты которых уже завершились.

Айдын Сефа Акай был членом палаты из пяти судей, имела пересмотреть приговор бывшему министру планирования Руанды Оґюстенови Нґирабатваре. Международный уголовный трибунал по Руанде приговорил его к 30 годам лишения свободы, признав его виновным в поощрении, подстрекательстве, содействии и оправдании геноцида 1994 года в этой стране, в ходе которого экстремисты из рядов народа хуту убили более 800 000 представителей народа тутси, а также умеренных хуту.

Председатель Мерон напомнил об иммунитете судей, рассматривающих дела по преступлениям в Руанде и в бывшей Югославии. Он назвал арест Айдына Сефа Акая первым в современной истории нарушением принципа дипломатической неприкосновенности судьи международного суда и призвал государства-члены Генеральной Ассамблеи оказать содействие в его освобождении.

Темы: ООН Турция
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