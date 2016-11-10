Трамп выразил готовность защищать Южную Корею

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Четверг, 10 ноября 2016, 06:56

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе о своей готовности защищать Южную Корею в рамках существующего альянса безопасности.

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники, пишет Reuters.

Во время избирательной кампании Трамп заявлял о намерении вывести американских военных, дислоцированных в Южной Корее, если Сеул не будет платить большую долю стоимости развертывания. Сейчас в Южной Корее находится около 28500 американских военных для обороны против Северной Кореи.

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что она разговаривала по телефону с Трампом, но не смогли сразу уточнить, о чем именно.

Во время разговора, который длился не более 10 минут, Трамп сказал, что Соединенные Штаты будут поддерживать сильную позицию обороны, чтобы защитить Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Пак Кын Хе поздравила Трампа с его избранием и заявила, что альянс между двумя странами усилился и взаимное доверие углубилось за последние 60 лет, когда они сталкивались с различными проблемами, выразив надежду, что отношения будут развиваться и дальше.

В Южной Корее были обеспокоены, что при президенте Трампе, Сеул будет вынужден резко повысить свою долю расходов на поддержку присутствия американских военных в стране.

Темы: Южная Корея США Северная Корея Трамп
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