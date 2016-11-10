За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 6 пострадали – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 6 получили ранения и травмы.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, еще четверо наших бойцов получили ранения. Кроме этого еще 2 военных получили травмы во время выполнения задач на передовой", – сообщил полковник.

Валентина Романенко, УП