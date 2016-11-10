Более 20 тысяч чиновников исправили декларации

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Четверг, 10 ноября 2016, 16:27

Более 20 тысяч человек внесли поправки в свои электронные декларации.

Об этом говорится в сообщении Национального агентство по предупреждению коррупции в Facebook.

"По состоянию на 10 ноября 2016 было подано 20 155 исправленных деклараций. В настоящее время в Реестре уже 131 164 электронные документы, из которых 105 833 - это ежегодные декларации государственных служащих 2015 года", - сказано в заявлении.

"По предварительным результатам анализа прохождения первого этапа декларирования и деятельности НАПК в этот период работы выявлен ряд проблем, требующих решения путем внесения соответствующих изменений в законодательство", - заявил заместитель председателя Назка Руслан Радецкий.

Указывается, что больше всего – 64 826 е-деклараций – подали служащие категории А и Б.

Количество документов от следственных составляет 10 947, от работников прокуратуры – 10 159 и 6 996 е-деклараций подали судьи.

"От представителей местного самоуправления поступило 893 документы, народных депутатов - 415 и правительства - 78. Об изменениях в имущественном состоянии подали 1134 е-деклараций и 1026 поступило от кандидатов на должность", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что несвоевременно подали ежегодные декларации 9 народных депутатов: Шухевич Юрий-Богдан, Дубинин Александр, Ищейкин Константин, Шкиря Игорь, Костанкевич Ирина, Дмитренко Олег, Гиршфельд Анатолий, Супруненко Александр и Богуслаев Вячеслав.

В то же время указывается, что 8 ноября отсутствовали ежегодные декларации 2015 года еще 3 народных депутатов: Матиос Марии, Онищенко Александра и Клюева Сергея.

Украинская правда

Темы: НАПК декларация деньги
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