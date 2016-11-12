Юнкер: избрание Трампа ставит под угрозу отношения США и ЕС

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Суббота, 12 ноября 2016, 02:44

Избрание Дональда Трампа президентом ставит под угрозу отношения США и Евросоюза.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает BBC.

"Избрание Трампа представляет угрозу для межконтинтальных отношений - их основы и структуры", - заявил Юнкер, выступая перед студентами в Люксембурге.

"Нам нужно научить избранного президента, что такое Европа и как она работает", - сказал он.

Он также предупредил о разрушительных последствиях, которые могут иметь высказывания Трампа о политике в области безопасности.

Высказывания Юнкера контрастируют со словами других европейских лидеров, которые выражаются гораздо более дипломатично.

Темы: США ЕС Трамп Еврокомиссия
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